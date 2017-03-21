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Posted 21 марта 2017, 10:58

Published 21 марта 2017, 10:58

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Ростовский референтный центр нашел амброзию 11,1 тыс тонн подсолнечника

21 марта 2017, 10:58
Работникам Ростовского референтного Россельхознадзора центра удалось обнаружить амброзию в подсолнечнике массой 11,1 тысячи тонн, информирует во вторник региональное управление Россельхознадзора.

"Также сорняк был найдены в 48 тоннах кукурузы. В 300 килограммах семян льна нашли карантинный объект – горчак ползучий", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе было проверено 400 образцов зерна. В различных компаниях прошло 23 проверки.

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