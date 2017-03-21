Рядом с Гребным каналом в Ростове может появиться новая парковка

Речь идет об участке земли, площадь которого составляет 83,7 тысячи квадратных метров. Победителю аукциона право аренды будет предоставлено сроком на 5 лет. Изначально стоимость лота составила 9,6 миллиона рублей.
Торги пройдут в форме аукциона, предусматривающем шаг на повышение в 3%.
Ранее Фонд имущества Ростова-на-Дону объявил открытый аукцион на строительство сразу трех наземных стоянок для автотранспортных средств в строящемся микрорайоне Левенцовский, в левобережной части города и по улице Луговой.
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