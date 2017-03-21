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Рядом с Гребным каналом в Ростове может появиться новая парковка

21 марта 2017, 13:13
В Ростове-на-Дону планируется провести конкурс на право заключения договора аренды земельного участка для размещения парковки и других объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в районе озера Казачка, неподалеку от Гребного канала, информация об этом содержится в документах на портале горадминистрации.

Речь идет об участке земли, площадь которого составляет 83,7 тысячи квадратных метров. Победителю аукциона право аренды будет предоставлено сроком на 5 лет. Изначально стоимость лота составила 9,6 миллиона рублей.

Торги пройдут в форме аукциона, предусматривающем шаг на повышение в 3%.

Ранее Фонд имущества Ростова-на-Дону объявил открытый аукцион на строительство сразу трех наземных стоянок для автотранспортных средств в строящемся микрорайоне Левенцовский, в левобережной части города и по улице Луговой.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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