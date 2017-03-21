Рядом с Гребным каналом в Ростове может появиться новая парковка

В Ростове-на-Дону планируется провести конкурс на право заключения договора аренды земельного участка для размещения парковки и других объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в районе озера Казачка, неподалеку от Гребного канала, информация об этом содержится в документах на портале горадминистрации.