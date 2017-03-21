rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Способные заменить антибиотики продукты назвали ученые

21 марта 2017, 01:12
Список продуктов, способных заменить антибиотики, создали ученые, эти сведения опубликовали "Народные новости".

"Медики пытались найти защиту от болезней, которая бы не уничтожала полезные бактерии в человеческом организме, как это делают антибиотики", - сказано в сообщении.

Среди продуктов, способных обеззараживать организм, названы косточки грейпфрута, чеснок, эхинацея, прополис, масло орегано, астрагал, витамин С и коллоид серебра. Все эти продукты обладают бактерицидными, противовирусными и прочими полезными свойствами, не вызывают привыкания и дисбактериоза.

Отмечается, что природные заменители антибиотиков надо принимать с самого начала появления симптомов заболеваний, тогда их действие наиболее эффективно.

р3

Материалы по теме
Бюджетный способ отбеливания зубов нашли ученыеОтрицательное влияние кофе на размер женской груди выявили ученые
#Новости#Татьяна Уляшова#Наука
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00