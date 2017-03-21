Способные заменить антибиотики продукты назвали ученые

"Медики пытались найти защиту от болезней, которая бы не уничтожала полезные бактерии в человеческом организме, как это делают антибиотики", - сказано в сообщении.
Среди продуктов, способных обеззараживать организм, названы косточки грейпфрута, чеснок, эхинацея, прополис, масло орегано, астрагал, витамин С и коллоид серебра. Все эти продукты обладают бактерицидными, противовирусными и прочими полезными свойствами, не вызывают привыкания и дисбактериоза.
Отмечается, что природные заменители антибиотиков надо принимать с самого начала появления симптомов заболеваний, тогда их действие наиболее эффективно.
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