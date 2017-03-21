В РФ могут запретить продавать подержанные авто с рук

Кроме того, в РФ могут быть введены правила, регламентирующие предпродажную подготовку автомобилей дилерами. Это значит, что прождать машину с пробегом можно будет лишь после прохождения ряда проверок.
Инициатором возможных нововведений выступило РоАД и направила соответствующие предложения в Министерство промышленности и торговли. Однако позже ассоциация выступила с заявлением, что не обращалась в Минпром с предложением о запрете продаж подержанных автомобилей с рук.
По мнению разработчиков инициативы, эти изменения должны положительно отразиться на развитии отечественного рынка автомобилей с пробегом и числе сделок купли-продажи, поскольку покупатели смогут быть уверены в безопасности автомобилей.
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