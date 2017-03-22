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Город Ставрополья может стать территорией опережающего развития

22 марта 2017, 18:40
Невинномысск может получить статус территории опережающего социально-экономического развития, сообщает NewsTracker глава администрации города Михаил Миненков.

По словам мэра, статус ТОСЭР поможет улучшить социально-экономическое положение города посредством государственной поддержки в виде инвестиций, налоговых льгот и софинансирования, отмечает NewsTracker.

Уточняется, что для получения статуса ТОСЭР создана специальная группа в составе министра экономразвития края Андрея Мурги, мэра Михаила Миненкова, гендиректора корпорации развития Заура Абдурахимова, главы управления ЖКХ горадминистрации Александра Эм и административного директора «Невинномысского Азота» Олега Тальберга.

«Команда проходит курс обучения в Сколково, по итогам которого они составят заявку на получение Невинномысском статуса ТОСЭР», - сказано в сообщении.

По полученной информации, команда Невинномысска выгодно выделяется среди других групп и на последнем заседании комиссии не получила ни одного замечания.

Статус территории опережающего социально-экономического развития дает моногородам возможность получения налоговых льгот в виде снижения налогов на прибыль в 4 раза сроком на 5 лет, отмены налога на имущества в течение 10 лет, снижения социальных налогов с заработной платы в 4 раза. Также статус предполагает финансовую поддержку в сфере ремонта социально значимых объектов и инженерной инфраструктуры. Кроме того, для таких моногородов будет реализовываться госпрограмма «Пять шагов благоустройства».

Статус ТОСЭР получили уже 16 моногородов из 100 планируемых.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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