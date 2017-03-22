Город Ставрополья может стать территорией опережающего развития

Статус территории опережающего социально-экономического развития дает моногородам возможность получения налоговых льгот в виде снижения налогов на прибыль в 4 раза сроком на 5 лет, отмены налога на имущества в течение 10 лет, снижения социальных налогов с заработной платы в 4 раза. Также статус предполагает финансовую поддержку в сфере ремонта социально значимых объектов и инженерной инфраструктуры. Кроме того, для таких моногородов будет реализовываться госпрограмма «Пять шагов благоустройства».