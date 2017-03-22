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Posted 22 марта 2017, 10:12

Published 22 марта 2017, 10:12

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Промпроизводство в Ростовской области выросло на 22,7% в 2017 г

22 марта 2017, 10:12
Индекс промышленного производства в Ростовской области вырос за два первых месяца года на 22,7% в сравнении с показателями за январь-февраль 2015 года, подсчитали аналитики Ростовстата.

При этом заметный рост объемов производства зафиксирован практически во всех отраслях промышленности. Так, наибольший прирост продемонстрировали обрабатывающие производства, где индекс составил 119,3%. Рост индекса производства энерго- и газоснабжающих организаций электроэнергией составил 4,4%.

"Предприятия водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов показали прирост объемов производства в 106,1% к аналогичному периоду прошлого года", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2016 году индекс промышленного производства региона достиг 112,6%.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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