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Скорая помощь в Ростове 2 часа ехала к ребенку с аппендицитом

22 марта 2017, 13:08
Почти 2 часа ждали жители Ростова-на-Дону бригаду скорой помощи, сообщается в одной из ростовских групп "ВКонтакте".

"В течение 20 минут пытались дозвониться в службу скорой, после принятия вызова бригада из БСМП-2 ехала на Орбитальную к ребенку с подозрением на аппендицит 2 часа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что врачей вызвали после 21.00 мск, дороги Ростова в это время были пустые, проезду машины скорой помощи ничего не мешало.

По комментарию одного из пользователей, к детям выезжает бригада педиатров, которых в службе очень мало, и задержка могла случиться из-за большого количества вызовов, на которые не всегда нужна срочная помощь.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Происшествия
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