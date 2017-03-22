Скорая помощь в Ростове 2 часа ехала к ребенку с аппендицитом

"В течение 20 минут пытались дозвониться в службу скорой, после принятия вызова бригада из БСМП-2 ехала на Орбитальную к ребенку с подозрением на аппендицит 2 часа", - сказано в сообщении.
Отмечается, что врачей вызвали после 21.00 мск, дороги Ростова в это время были пустые, проезду машины скорой помощи ничего не мешало.
По комментарию одного из пользователей, к детям выезжает бригада педиатров, которых в службе очень мало, и задержка могла случиться из-за большого количества вызовов, на которые не всегда нужна срочная помощь.
р3