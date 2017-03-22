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Posted 22 марта 2017, 09:16

Published 22 марта 2017, 09:16

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

ТРЦ "Талер" в Ростове отказался от расширения площадей из-за нехватки денег

22 марта 2017, 09:16
Торгово-развлекательный центр "Талер" в Ростове-на-Дону отказался от расширения своих площадей из-за отсутствия финансирования, сообщила на заседании совета по инвестициям директор городского департамента экономики Светлана Камбулова.

"Строительство второй очереди торгово-развлекательного комплекса "Талер" пока приостановлено. Инвестпроект исключат из перечня реализуемых в городе", — отметила она.

На реализацию второй очереди проекта требовалось 1 миллиард рублей.

#Экономика#Новости
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