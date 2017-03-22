Власти не дают инвестору восстановить памятник архитектуры в Ростове

Posted 22 марта 2017, 06:05
Published 22 марта 2017, 06:05
Modified 1 октября, 13:23
Updated 1 октября, 13:23
Объект культурного наследия расположен в районе Богатяновского спуска у городской набережной. Согласно легенде, "богатым" источник назвал сам Петр Первый, который, следуя из Черкесска в Азов, остановился испить воды из него. Инвестор готов вложить в реставрацию памятника архитектуры 5-6 миллионов рублей собственных средств.
"Мы заявили о своих намерениях восстановить объект 30 ноября прошлого года, 22 февраля от департамента архитектуры поступил отрицательный ответ", — сказал Шумеев.
Совместное заседание по вопросу реставрации объекта пройдет на следующей неделе. Решение примут 21 апреля. Сам инвестор в случае положительного ответа попросил обозначить сроки восстановления объекта культурного наследия до марта 2018 года — одновременно со строящимся по соседству жилым комплексом.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]