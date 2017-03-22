Власти не дают инвестору восстановить памятник архитектуры в Ростове

"Мы заявили о своих намерениях восстановить объект 30 ноября прошлого года, 22 февраля от департамента архитектуры поступил отрицательный ответ", — сказал Шумеев.



Совместное заседание по вопросу реставрации объекта пройдет на следующей неделе. Решение примут 21 апреля. Сам инвестор в случае положительного ответа попросил обозначить сроки восстановления объекта культурного наследия до марта 2018 года — одновременно со строящимся по соседству жилым комплексом.