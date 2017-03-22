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Posted 22 марта 2017, 06:05

Published 22 марта 2017, 06:05

Modified 1 октября, 13:23

Updated 1 октября, 13:23

Власти не дают инвестору восстановить памятник архитектуры в Ростове

22 марта 2017, 06:05
Инвестор не смог согласовать проект реставрации "Богатого источника", с которого по легенде началось основание Ростова-на-Дону, сообщил на заседании совета по инвестициям города представитель строительной компании Андрей Шумеев.

Объект культурного наследия расположен в районе Богатяновского спуска у городской набережной. Согласно легенде, "богатым" источник назвал сам Петр Первый, который, следуя из Черкесска в Азов, остановился испить воды из него. Инвестор готов вложить в реставрацию памятника архитектуры 5-6 миллионов рублей собственных средств.

"Мы заявили о своих намерениях восстановить объект 30 ноября прошлого года, 22 февраля от департамента архитектуры поступил отрицательный ответ", — сказал Шумеев.

Совместное заседание по вопросу реставрации объекта пройдет на следующей неделе. Решение примут 21 апреля. Сам инвестор в случае положительного ответа попросил обозначить сроки восстановления объекта культурного наследия до марта 2018 года — одновременно со строящимся по соседству жилым комплексом.

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