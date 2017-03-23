rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 марта 2017, 07:32

Published 23 марта 2017, 07:32

Modified 1 октября, 14:04

Updated 1 октября, 14:04

Акцию-опрос, посвященную Международному дню счастья, провели в Ростове

23 марта 2017, 07:32
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в честь международного дня счастья была организована акция-опрос, сообщает в четверг горадминистрация.

"Активисты спрашивали у горожан о том, что делает их счастливыми и что необходимо для счастья", - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло перед дворцом творчества детей и молодежи.

Результаты опроса показали, что ростовчан делают счастливыми близкие люди и их здоровье.

р1

А что делает счастливым вас?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика