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Автоэксперты выяснили, какие машины выбирают таксисты чаще всего

23 марта 2017, 05:45
Российские компании, оказывающие таксомоторные услуги, чаще всего используют Hyundai Solaris, пишет интернет-издание "Колеса".

Так, в период с 2012 по 2015 годы таксомоторные компании, работающие в РФ, приобрели свыше 50 тысяч легковых машин. При этом львиная доля продаж пришлось на службы такси, работающие в Москве и области, а также Санкт-Петербурге.

Свыше 12,4% продаж пришлось на корейский Hyundai Solaris. На второй строчке рейтинга самых востребованных у российских таксистов марок оказалась Skoda Octavia с долей продаж в 8,2%, на третьем - Ford Focus с показателем 7,3%. В десятку самых любимых таксистами автомобилей также вошли Volkswagen Polo, Kia Rio4,9%,Nissan Almera, Lada Granta, Lifan Solano, Ford Galaxy2,3%.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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