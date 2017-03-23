Автоэксперты выяснили, какие машины выбирают таксисты чаще всего

Так, в период с 2012 по 2015 годы таксомоторные компании, работающие в РФ, приобрели свыше 50 тысяч легковых машин. При этом львиная доля продаж пришлось на службы такси, работающие в Москве и области, а также Санкт-Петербурге.
Свыше 12,4% продаж пришлось на корейский Hyundai Solaris. На второй строчке рейтинга самых востребованных у российских таксистов марок оказалась Skoda Octavia с долей продаж в 8,2%, на третьем - Ford Focus с показателем 7,3%. В десятку самых любимых таксистами автомобилей также вошли Volkswagen Polo, Kia Rio — 4,9%,Nissan Almera, Lada Granta, Lifan Solano, Ford Galaxy — 2,3%.
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