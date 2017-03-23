Театр кукол в Ростове пока никуда не переезжает - Голубев

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что театр кукол, здание которого отдали РПЦ, пока никуда не переезжает, об этом чиновник написал в Twitter.

"Театр никуда не переедет до тех пор, пока ему не найдут подходящее здание", - говорится в сообщении. Голубев добавил, что подходящим является место, которое устроит местных жителей и творческий коллектив. Напомним, здание театра решили передать церкви. После этого появились сведения, что учреждение для детей переедет на окраину города. Вся эта ситуация вызвала шкал возмущений у горожан. р1