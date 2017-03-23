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Posted 23 марта 2017, 07:25

Published 23 марта 2017, 07:25

Modified 1 октября, 15:09

Updated 1 октября, 15:09

Театр кукол в Ростове пока никуда не переезжает - Голубев

23 марта 2017, 07:25
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что театр кукол, здание которого отдали РПЦ, пока никуда не переезжает, об этом чиновник написал в Twitter.

"Театр никуда не переедет до тех пор, пока ему не найдут подходящее здание", - говорится в сообщении.

Голубев добавил, что подходящим является место, которое устроит местных жителей и творческий коллектив.

Напомним, здание театра решили передать церкви. После этого появились сведения, что учреждение для детей переедет на окраину города. Вся эта ситуация вызвала шкал возмущений у горожан.

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