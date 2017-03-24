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Борьбу с ночными прогулками детей усилят в Ростовской области

24 марта 2017, 14:52
Профилактику подростковой преступности в ночное время усилят в Ростовской области, сообщило облправительство.

"В срок до 20 апреля территориальные органы МВД совместно с главами районов области проанализируют причины роста подростковой преступности в ночное время, зафиксированной в 2016 году, и разработают стратегию действий в данной сфере на текущий год", - сказано в сообщении.

В регионе сформируют межведомственные группы по выявлению школьников на улицах после 22.00 мск, в том числе и на объектах транспорта. Кроме того, продолжат работу по информированию детей и их родителей о недопущении нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения взрослых.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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