Борьбу с ночными прогулками детей усилят в Ростовской области

"В срок до 20 апреля территориальные органы МВД совместно с главами районов области проанализируют причины роста подростковой преступности в ночное время, зафиксированной в 2016 году, и разработают стратегию действий в данной сфере на текущий год", - сказано в сообщении.
В регионе сформируют межведомственные группы по выявлению школьников на улицах после 22.00 мск, в том числе и на объектах транспорта. Кроме того, продолжат работу по информированию детей и их родителей о недопущении нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения взрослых.
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