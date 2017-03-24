Борьбу с ночными прогулками детей усилят в Ростовской области

В регионе сформируют межведомственные группы по выявлению школьников на улицах после 22.00 мск, в том числе и на объектах транспорта. Кроме того, продолжат работу по информированию детей и их родителей о недопущении нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения взрослых.