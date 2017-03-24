Энергетики уличили популярный таганрогский ТЦ в краже электричества

Энергетики выявили несколько схем крупного энерговоровства при взаимодействии с правоохранительными органами. В общей сложности нечистые на руку таганрогские бизнесмены украли более 1 миллиона киловатт-часов. Примерно столько же потребляет многоэтажка в течение четырех лет.