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Энергетики уличили популярный таганрогский ТЦ в краже электричества

24 марта 2017, 10:54
Популярный у населения торгово-развлекательный центр в Таганроге был уличен в махинациях с приборами энергоучета, говорится в сообщении компании "МРСК Юга".

Энергетики выявили несколько схем крупного энерговоровства при взаимодействии с правоохранительными органами. В общей сложности нечистые на руку таганрогские бизнесмены украли более 1 миллиона киловатт-часов. Примерно столько же потребляет многоэтажка в течение четырех лет.

Энергетики обнаружили что работа приборов энергоучета торгово-развлекательного центра была нарушена. Таким образом руководство коммерческого объекта "экономило" на электроэнергии от 30 до 50%.

С документами, подтверждающими факт энерговоровства, представители энергораспределительной компании обратились в правоохранительные органы.

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