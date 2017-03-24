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Кожвендиспансер в Ростове оштрафуют за больницу-призрак

24 марта 2017, 17:02
Администрация города Ростова-на-Дону оштрафует руководство ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер" за заброшенную поликлинику, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы городской администрации.администрации.

Здание поликлиники по адресу Вятская, 39, давно заброшено. На территории бывшего медучреждения складируются горы мусора. По опасной территории гуляют несовершеннолетние. Местные жители неоднократно жаловались в мэрию и просили принять меры.

"Здание бывшей поликлиники закреплено за ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер", в данную организацию были направлены письма. В январе в письме из ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер" сообщили о решении организовать временное ограждение территории и охрану силами охранного агентства. Но на сегодняшний день меры не приняты", - сообщил источник.

В горадминистрации добавили, что и повторное письмо в кожвендиспансер с просьбой принять меры по восстановлению ограждения не принесло результата.

"Административной инспекцией Ростовской области осуществляется производство по делу об административном правонарушении в отношении ответственных лиц ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер", - отметил представитель городской администрации.

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