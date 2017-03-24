Кожвендиспансер в Ростове оштрафуют за больницу-призрак

Здание поликлиники по адресу Вятская, 39, давно заброшено. На территории бывшего медучреждения складируются горы мусора. По опасной территории гуляют несовершеннолетние. Местные жители неоднократно жаловались в мэрию и просили принять меры.
"Здание бывшей поликлиники закреплено за ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер", в данную организацию были направлены письма. В январе в письме из ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер" сообщили о решении организовать временное ограждение территории и охрану силами охранного агентства. Но на сегодняшний день меры не приняты", - сообщил источник.
В горадминистрации добавили, что и повторное письмо в кожвендиспансер с просьбой принять меры по восстановлению ограждения не принесло результата.
"Административной инспекцией Ростовской области осуществляется производство по делу об административном правонарушении в отношении ответственных лиц ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер", - отметил представитель городской администрации.