Кожвендиспансер в Ростове оштрафуют за больницу-призрак

"Здание бывшей поликлиники закреплено за ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер", в данную организацию были направлены письма. В январе в письме из ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер" сообщили о решении организовать временное ограждение территории и охрану силами охранного агентства. Но на сегодняшний день меры не приняты", - сообщил источник.

