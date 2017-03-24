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Posted 24 марта 2017, 13:06

Published 24 марта 2017, 13:06

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Подрыв мостов отработают военные инженеры в ЮВО

24 марта 2017, 13:06
Полевые учения военных инженеров, включающие подрыв железобетонных мостов, начались в южном военном округе, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"В ходе тренировок инженеры отработают подрыв мостовых опор сечением до 1 метра и наведение понтонной переправы", - сказано в сообщении.

Кроме того, пройдут учебные мероприятия по поиску взрывчатых веществ, в ходе которых бойцы обучатся пользоваться новым бесконтактным миноискателем и защитным костюмом.

Отмечается, что в полевом выходе участвуют порядка 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой спецтехники.

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