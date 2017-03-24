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Posted 24 марта 2017, 14:27

Published 24 марта 2017, 14:27

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

В Ростовской области состоялась военно-патриотическая акция

24 марта 2017, 14:27
В Ростовской области состоялась военно-патриотическая акция "Встать в строй!", сообщает в пятницу правительство региона.

"В доме офицеров Южного военного округа открыли выставки вооружения и формы одежды военнослужащих ВС РФ. Также участникам показали экспозиции из найденных поисковиками предметов", - сказано в сообщении.

Кроме того, работал пункт отбора на службу в армию по контракту. Прошли выступления творческих коллективов. Ветеранов ВОВ наградили знаком главы региона "За ратную службу".

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