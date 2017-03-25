rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Городской субботник в Ростове перенесли из-за Пасхи

25 марта 2017, 12:00
Городской субботник в Ростове-на-Дону пройдет на неделю раньше запланированного из-за Пасхи, сообщила горадминистрация.

"Субботник, которым собирались закончить месячник чистоты, пройдет не 15 апреля, как планировалось, а 8-го, из-за ранней в этом году Пасхи, празднование которой пройдет 16 апреля", - сказано в сообщении.

По указанным причинам субботник проведут одновременно с Днем древонасаждения.

Отмечается, что за первую неделю месячника чистоты в Ростове вывезли более 400 тон мусора, вымыли ограждения, убрали на детских и спортивных площадках, обрезали деревья и ликвидировали объявления на фасадах городских зданий.

р3

Материалы по теме
Субботник по очистке водоемов проведут в Ростове-на-ДонуМесячник чистоты начнется в понедельник в Ростове
#Новости#Новости Ростова#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00