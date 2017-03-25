Городской субботник в Ростове перенесли из-за Пасхи

"Субботник, которым собирались закончить месячник чистоты, пройдет не 15 апреля, как планировалось, а 8-го, из-за ранней в этом году Пасхи, празднование которой пройдет 16 апреля", - сказано в сообщении.
По указанным причинам субботник проведут одновременно с Днем древонасаждения.
Отмечается, что за первую неделю месячника чистоты в Ростове вывезли более 400 тон мусора, вымыли ограждения, убрали на детских и спортивных площадках, обрезали деревья и ликвидировали объявления на фасадах городских зданий.
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