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Posted 25 марта 2017, 09:18

Published 25 марта 2017, 09:18

Modified 1 октября, 12:46

Updated 1 октября, 12:46

Регулярные занятия сексом и диета способны продлить жизнь – ученые

25 марта 2017, 09:18
Положительное влияние регулярных занятий сексом на продолжительность жизни выявили британские ученые, эти сведения опубликовали Vistanews.

"При занятии сексом вырабатывается витамин D и окситоцин, положительно влияющие на работу мозга", - сказано в сообщении.

Исследования, в которых приняли участие одинокие и женатые мужчины, показали, что занятия сексом не реже 3 раз в неделю способны сократить риск инсульта, а у пожилых мужчин и рака простаты.

Кроме того, употребление белковой пищи в отсутствие постоянного сексуального партнера обладает примерно таким же эффектом.

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