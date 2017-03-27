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Posted 27 марта 2017, 09:27

Published 27 марта 2017, 09:27

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Двери в подъездах Ростова будут запирать из-за "групп смерти"

27 марта 2017, 09:27
Двери в подъездах Ростова-на-Дону будут запирать на замки и домофоны из-за самоубийств детей после смертельных игр в социальных сетях, такое объявление развесили на домах и в лифтах города.

Ранее десятиклассник покончил с собой в городе Ростове-на-Дону. Он хотел выйти из игры, но не знал, как это сделать. За год в регионе 14 подростков свели счеты с жизнью. Правоохранительные органы не связывают их гибель с игрой.

Людей просят обращать внимание на незнакомых детей и подростков в подъездах домов, поднимающихся на последние этажи, и закрывать входные двери и ворота на парковку. В случае подозрений рекомендуют звонить спасателям.

#Общество#Новости
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