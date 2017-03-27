Двери в подъездах Ростова будут запирать из-за "групп смерти"

Posted 27 марта 2017, 09:27
Published 27 марта 2017, 09:27
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
Ранее десятиклассник покончил с собой в городе Ростове-на-Дону. Он хотел выйти из игры, но не знал, как это сделать. За год в регионе 14 подростков свели счеты с жизнью. Правоохранительные органы не связывают их гибель с игрой.
Людей просят обращать внимание на незнакомых детей и подростков в подъездах домов, поднимающихся на последние этажи, и закрывать входные двери и ворота на парковку. В случае подозрений рекомендуют звонить спасателям.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]