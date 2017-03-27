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Posted 27 марта 2017, 11:13

Published 27 марта 2017, 11:13

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

Ростовская звезда Instagram ВитьОК представил свою версию песни "Тает лед"

27 марта 2017, 11:13
Юный артист из Ростова-на-Дону Виктор Трубачев, известный как ВитьОК, представил песню "Между нами тает лед" в своем исполнении, сообщается в аккаунте певца в Instagram.

"Хотел понравиться девочкам. Для вас, любимые", - прокомментировал ВитьОК видеозапись.

Как написал сам юный артист, он записал только первый куплет песни. Если подписчики оценят, то запишет и следующие. По комментариям пользователей, исполнение Витька некоторым понравилось больше, чем оригинал.

За 5 дней с момента публикации ролика видеозапись посмотрели почти 15 тысяч человек.

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#Общество#Новости
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