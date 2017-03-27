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В первой игре полуфинала ХК "Ростов" победил соперника

27 марта 2017, 11:05
Ростовские "кондоры" одержали победу в первом матче серии игр полуфинала с ХК "Тамбов", говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба.

По словам главного тренера ростовчан Григория Пантелеева, "кондоры" сумели реализовать почти все свои моменты. В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. Итоговую шайбу в ворота соперников забил Владислав Туник. "В течение всего сезона получалось так, что, если "Ростов" забивал первым, игры складывались в пользу "кондоров". Ребята молодцы, что сумели забить первыми", - подчеркнул Григорий Пантелеев.

Вторая игра с "Тамбовом" в рамках серии полуфинала состоится в понедельник во Дворце спорта в Ростове. Третий матч команды проведут в Тамбове.

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#Новости#Анна Петрова#Спорт
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