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Упавшие деревья нарушили движение трамваев в Ростове

28 марта 2017, 16:41
На Гвардейской площади в Ростове-на-Дону днем во вторник из-за сильного ветра повалились деревья, из-за ЧП движение трамваев на данном участке затруднено, рассказал RostovGazeta диспетчер МУП "Ростовская транспортная компания".

"В настоящий момент после задержки мы занимаемся расстановкой по маршрутам. На Буденновском полностью восстановлено движение трамваев, насчет Гвардейской площади - сейчас специалисты заняты данным вопросом", - отметил сотрудник ведомства.

Также упавшее дерево перегородило дорогу на Жмайлова, кроме того, из-за сильного ветра рухнуло дерево и разбило окно в квартире на втором этаже дома на Семашко.

Ранее городская администрация Ростова-на-Дону сообщила об ухудшении погодных условий с 28 по 30 марта. УГИБДД призывает водителей не оставлять автомобили под деревьями и не выезжать на трассу из-за плохой погоды.

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