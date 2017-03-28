Упавшие деревья нарушили движение трамваев в Ростове

"В настоящий момент после задержки мы занимаемся расстановкой по маршрутам. На Буденновском полностью восстановлено движение трамваев, насчет Гвардейской площади - сейчас специалисты заняты данным вопросом", - отметил сотрудник ведомства.
Также упавшее дерево перегородило дорогу на Жмайлова, кроме того, из-за сильного ветра рухнуло дерево и разбило окно в квартире на втором этаже дома на Семашко.
Ранее городская администрация Ростова-на-Дону сообщила об ухудшении погодных условий с 28 по 30 марта. УГИБДД призывает водителей не оставлять автомобили под деревьями и не выезжать на трассу из-за плохой погоды.