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Ростовская область попала в аутсайдеры по преступлениям против дольщиков

30 марта 2017, 16:27
Генпрокуратура РФ внесла Ростовскую область в число регионов, где наблюдается критическая ситуация по количеству преступлений, совершенных в сфере долевого строительства, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В список аутсайдеров по числу преступлений против дольщиков кроме Ростовской области вошли также Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский края, а также Амурская, Калининградская, Московская, Новосибирская, Москва и Санкт-Петербург.

В общей сложности в России в 18 регионах насчитывается 714 проблемных объектов, а в реестр обманутых дольщиков были внесены почти 40 тысяч человек. При этом в 2016 году количество преступлений против участников долевого строительства выросло на 36%. Кроме того, число возбужденных уголовных дел по факту нарушения прав дольщиков выросло на 17.

Напомним, что согласно информации, размещенной на сайте регионального правительства в Ростовской области в реестр обманутых участников долевого строительство были внесены 1011 человека.

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