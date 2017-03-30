Ростовская область попала в аутсайдеры по преступлениям против дольщиков

В общей сложности в России в 18 регионах насчитывается 714 проблемных объектов, а в реестр обманутых дольщиков были внесены почти 40 тысяч человек. При этом в 2016 году количество преступлений против участников долевого строительства выросло на 36%. Кроме того, число возбужденных уголовных дел по факту нарушения прав дольщиков выросло на 17.