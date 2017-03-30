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Posted 30 марта 2017, 10:41

Published 30 марта 2017, 10:41

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

В Ростовской области разложили 100 тыс доз вакцины против бешенства

30 марта 2017, 10:41
В Ростовской области в зонах обитания животных специалисты разложили примерно 100 тысяч доз препарата, защищающего от бешенства, эти сведения предоставило правительство региона.

"Также препарат появился на свалках и пустырях. Приманка выглядит как рыбный или мясной брикет. Внутри лежит контейнер с вакциной. Он лопается, когда животное начинает есть", - сказано в сообщении.

Уточняется, что препарат защищает от бешенства минимум на 12 месяцев. Приманки поедаются животными на 99%.

Кроме того, проводятся мероприятия по изъятию диких животных в рамках регулирования численности.

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