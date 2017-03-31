Азов может стать первым городом воинской доблести в области

В пятницу прошло расширенное заседание Заксобрания региона по законодательству, государственному строительству и правопорядку. На нем обсудили областной закон о присвоении почетных званий, который был принят в этом году.
"Азов может одним из первых претендовать на звание города воинской доблести", - сообщил Наухацкий. Среди фаворитов он также назвал Старочеркасск.
"Чтобы не нивелировать значимость звания, мы планируем присваивать по одному званию в категории в год", - рассказал начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Сергей Суховеев. Он добавляет, что званий может быть и больше.
"Рассмотреть все заявки мы собираемся до 9 мая", - добавил Суховеев.
Закон о присвоении почетных званий "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" был принят 16 февраля. Согласно закону, звание присваивается населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. "При выборе города необходимо опираться на документы и архивы, а не на эмоции", - считает Наухацкий.