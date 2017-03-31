Азов может стать первым городом воинской доблести в области

Закон о присвоении почетных званий "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" был принят 16 февраля. Согласно закону, звание присваивается населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. "При выборе города необходимо опираться на документы и архивы, а не на эмоции", - считает Наухацкий.