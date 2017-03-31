Байкеры помогут ГАИ в Ростове бороться с нарушением правил

Posted 31 марта 2017, 17:29
Published 31 марта 2017, 17:29
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
В пятницу прошел круглый стол, посвященный проблемам мотоциклистов и велосипедистов на дорогах. В обсуждении участвовали сотрудники полиции и представители мотосообществ.
"Все клубы участвуют в акции, это наш долг чести и совести", - сообщил секретарь мотоклуба Fire Motors MC Михаил Ингерлейб.
Листовки призывают водителей автомобилей смотреть в зеркала заднего вида и включать поворотники, совершая маневры. Несколько человек раздают листовки на крупных поворотах. "Форма акции устоялась десятилетиями", - добавил мотоциклист.
Акция состоится на открытии мотосезона 23 апреля. Помимо этого, полицейские и участники мотоклубов планируют провести совместно раздачу светоотражателей и ряд открытых уроков в школах.
Ранее мотоциклисты и сотрудники полиции принимали участие в социальной кампании "Держи дистанцию", которая проходила в апреле 2016 года.
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