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Доходы зоопарка в Ростове резко возросли

31 марта 2017, 13:41
В Ростове-на-Дону в прошлом году доходы зоопарка от продажи билетов резко возросли по сравнению с 2015 годом, сообщает в пятницу горадминистрация.

"В 2015 году на продаже билетов получилось заработать 38 миллионов рублей, в 2016 году - 70 миллионов", - сказано в сообщении.

Ранее в организации установили электронную пропускную систему за 13 миллионов рублей.

Кроме того, доходы парковок перед зоопарком выросли в 5 раз. Дополнительные средства потратили на возведение новых и ремонт старых вольеров. Прошли работы по благоустройству территории, работникам повысили зарплату.

Помимо этого, в школе №112 за 79 миллионов возвели физкультурно-оздоровительный комплекс.

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