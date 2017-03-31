Доходы зоопарка в Ростове резко возросли

"В 2015 году на продаже билетов получилось заработать 38 миллионов рублей, в 2016 году - 70 миллионов", - сказано в сообщении.
Ранее в организации установили электронную пропускную систему за 13 миллионов рублей.
Кроме того, доходы парковок перед зоопарком выросли в 5 раз. Дополнительные средства потратили на возведение новых и ремонт старых вольеров. Прошли работы по благоустройству территории, работникам повысили зарплату.
Помимо этого, в школе №112 за 79 миллионов возвели физкультурно-оздоровительный комплекс.
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