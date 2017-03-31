rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Коллеги высмеяли инициативу ростовского депутата о проверке его конкурентов

31 марта 2017, 11:13
Создать комиссию из депутатов и проверить отбор подрядчиков предложил депутат Законодательного собрания Ростовской области и генеральный директор строительной фирмы "Руслан" Адам Батажев.

В четверг прошло заседание комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству. На нем депутаты обсудили деятельность "Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту" за 2016 год.

"Если по закону это возможно, то давайте создадим комиссию из депутатов и проверим отбор подрядчиков", - предложил Батажев. По его мнению, отбор, который ведется сегодня, "вызывает большие сомнения".

Предложение не нашло поддержки среди коллег депутата. Ему напомнили, что сам он тоже является подрядчиком в проекте и что, возможно, у него есть личные обиды. "У вас же есть один лот", - заметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00