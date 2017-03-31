Коллеги высмеяли инициативу ростовского депутата о проверке его конкурентов

Предложение не нашло поддержки среди коллег депутата. Ему напомнили, что сам он тоже является подрядчиком в проекте и что, возможно, у него есть личные обиды. "У вас же есть один лот", - заметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.