Коллеги высмеяли инициативу ростовского депутата о проверке его конкурентов

В четверг прошло заседание комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству. На нем депутаты обсудили деятельность "Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту" за 2016 год.
"Если по закону это возможно, то давайте создадим комиссию из депутатов и проверим отбор подрядчиков", - предложил Батажев. По его мнению, отбор, который ведется сегодня, "вызывает большие сомнения".
Предложение не нашло поддержки среди коллег депутата. Ему напомнили, что сам он тоже является подрядчиком в проекте и что, возможно, у него есть личные обиды. "У вас же есть один лот", - заметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.