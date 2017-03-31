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Конкурс военных разведчиков начался в ЮВО

31 марта 2017, 14:03
Конкурс военных разведчиков стартовал в рамках отбора участников для Армейских международных игр-2017 в Южном военном округе, эта информация опубликована на сайте Минобороны РФ.

"Около 80 разведчиков из разных частей округа совершат 3-километровый марш-бросок к месту проведения состязаний, по пути преодолеют 100 метров водного препятствия и посоревнуются в стрельбе", – сказано в сообщении.

Сложности ожидают участников на "Тропе разведчиков", которая считается самым трудным испытанием конкурса. На ней разведчикам предстоит справиться с более чем двумя десятками препятствий и совершить марш-бросок с полной выкладкой на расстояние в 10 километров.

Отмечается, что лучшие выступят на всеармейском конкурсе "Отличники войсковой разведки".

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