Конкурс военных разведчиков начался в ЮВО

"Около 80 разведчиков из разных частей округа совершат 3-километровый марш-бросок к месту проведения состязаний, по пути преодолеют 100 метров водного препятствия и посоревнуются в стрельбе", – сказано в сообщении.
Сложности ожидают участников на "Тропе разведчиков", которая считается самым трудным испытанием конкурса. На ней разведчикам предстоит справиться с более чем двумя десятками препятствий и совершить марш-бросок с полной выкладкой на расстояние в 10 километров.
Отмечается, что лучшие выступят на всеармейском конкурсе "Отличники войсковой разведки".
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