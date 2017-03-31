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Первый спектакль-ужастик поставят в Ростове

31 марта 2017, 09:05
Первый спектакль в жанре хоррор поставят на сцене экспериментального театра современной драмы "18+" в городе Ростове-на-Дону под закрытие театрального сезона в конце мая — в начале июня этого года, сообщила RostovGazeta специалист pr-отдела театра Ксения Протосевич.

Спектакль "Грязнуля" по пьесе драматурга Константина Стешика поставил московский режиссер Сергей Чехов. Это первая постановка-ужастик, которую покажут в Ростове.

"Формат абсолютно не похож на то, что ранее видел ростовский зритель. Спектакль пройдет на новом пространстве — в переоборудованных мастерских художников. Это лофтовое помещение с кирпичными стенами, с плиточным полом, которое больше похоже на уличную площадку, чем на сцену", — говорит Протосевич.

Зрители смогут занять любое место в зале. Актеры будут свободно передвигаться по нему и даже лазать по стенам. По словам Протосевич, спектакль понравится любителям американского писателя Стивена Кинга.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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