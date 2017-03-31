Первый спектакль-ужастик поставят в Ростове

"Формат абсолютно не похож на то, что ранее видел ростовский зритель. Спектакль пройдет на новом пространстве — в переоборудованных мастерских художников. Это лофтовое помещение с кирпичными стенами, с плиточным полом, которое больше похоже на уличную площадку, чем на сцену", — говорит Протосевич.