Волонтеров ЧМ-18 в Ростове обеспечат бесплатной связью и транспортом

Кроме того, они получат экипировку и питание во время смены.
"Данные сервисы являются обязательными в соответствии с программами привлечения и подготовки волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в городе Ростове-на-Дону и предусмотрены в других городах", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, иногородние волонтеры получат возможность размещения в общежитиях нескольких вузов города.
Собеседник отметил, что в Ростове действуют 2 центра по подготовке волонтеров - Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в городе Ростове-на-Дону (действует на базе ДГТУ) и центр подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (действует на базе дирекции "Ростов-2018"). Ответственным координатором данной программы является министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.
"Направления подготовки и работы в двух центрах несколько различаются. Волонтеры Оргкомитета "Россия-2018" работают в дни матчей в Ростове-на-Дону, встречая и сопровождая клиентские группы FIFA, городские волонтеры работают весь период Чемпионата, встречая гостей, болельщиков, официальные делегации органов власти, помогая ориентироваться на местности, а также работают на Фестивале болельщиков FIFA", - пояснил собеседник.
По состоянию на середину марта в Ростове приняли более 7 тысяч заявок, из которых отберут 1300 волонтеров Оргкомитета "Россия-2018", и порядка 3 тысяч заявок, из которых отберут 1400 городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе Ростове-на-Дону.
Напомним, в области идет активная подготовка к спортивному событию мирового уровня, строительство многих объектов идет с опережением графика. Так, готовность "Ростов-Арены" составляет 75%, нового аэропорта Платов - 72%.