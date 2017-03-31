Волонтеров ЧМ-18 в Ростове обеспечат бесплатной связью и транспортом

Собеседник отметил, что в Рос­тове действуют 2 цент­ра по подготовке воло­нтеров - Волонтерский центр Че­мпионата мира по футб­олу FIFA 2018 в Росси­и в городе Ростове-на-Дон­у (действует на базе ­ДГТУ) и центр подгото­вки городских волонте­ров Чемпионата мира п­о футболу FIFA 2018 (действует на базе дирекции "Ростов-2018"­). Ответственным координатором данной прогр­аммы является министе­рство по физической к­ультуре и спорту Рост­овской области.