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ФК "Ростов" не смог обыграть "Краснодар"

3 апреля 2017, 21:49
В понедельник футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром", окончательный счет - 0:0, сообщается на сайте ростовской команды.

Перед началом игры команды и фанаты почтили минутой молчания память жертв теракта в метро в Санкт-Петербурге.

В первой половине матча напирал "Ростов". Однако Александр Гацкан упустил шанс забить мяч, он попал в перекладину. Через некоторое время возможность открыть счет была у Дмитрия Полоза, но он ее не реализовал.

В добавленное время судья мог назначить пенальти в ворота "Краснодара". Однако арбитр посчитал, что со стороны гостей фола не было.

После перерыва ростовчане не сбавили оборотов, также опасные ситуации создавал и "Краснодар". Однако счет в матче открыть так и не удалось

Игра прошла в Ростове в рамках чемпионата РФ. Ранее ростовский клуб вылетел из Лиги Европы после проигрыша команде "Манчестер Юнайтед".

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