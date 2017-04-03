ФК "Ростов" не смог обыграть "Краснодар"

Перед началом игры команды и фанаты почтили минутой молчания память жертв теракта в метро в Санкт-Петербурге.
В первой половине матча напирал "Ростов". Однако Александр Гацкан упустил шанс забить мяч, он попал в перекладину. Через некоторое время возможность открыть счет была у Дмитрия Полоза, но он ее не реализовал.
В добавленное время судья мог назначить пенальти в ворота "Краснодара". Однако арбитр посчитал, что со стороны гостей фола не было.
После перерыва ростовчане не сбавили оборотов, также опасные ситуации создавал и "Краснодар". Однако счет в матче открыть так и не удалось
Игра прошла в Ростове в рамках чемпионата РФ. Ранее ростовский клуб вылетел из Лиги Европы после проигрыша команде "Манчестер Юнайтед".
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