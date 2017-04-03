ФК "Ростов" понадобился тайм, чтобы приспособиться к игре "Краснодара"

Встреча завершилась со счетом 0:0.
"Сегодня был настоящий дерби. Никто не хотел уступать. В первом тайме нам было не легко. Нам не позволяли играть в привычной для нас манере. Много времени понадобилось, чтобы приспособиться к игре соперника", — отметил Данильянц.
По словам тренера, "Ростов" выступил против хорошо организованной команды, которая умеет доминировать на поле. "Так играют немногие клубы в российском футболе, практически никто. Достоинство этой команды в том, что она организована и хорошо играет в атаке", - говорит тренер.
По итогам встречи лучшим игроком стал вратарь ростовской команды Никита Медведев.