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ФК "Ростов" понадобился тайм, чтобы приспособиться к игре "Краснодара"

3 апреля 2017, 23:46
Первый тайм понадобился игрокам футбольного клуба "Ростов", чтобы приспособиться к манере игры "Краснодара", сообщил на пресс-конференции после матча главный тренер ростовской команды Иван Данильянц.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Сегодня был настоящий дерби. Никто не хотел уступать. В первом тайме нам было не легко. Нам не позволяли играть в привычной для нас манере. Много времени понадобилось, чтобы приспособиться к игре соперника", — отметил Данильянц.

По словам тренера, "Ростов" выступил против хорошо организованной команды, которая умеет доминировать на поле. "Так играют немногие клубы в российском футболе, практически никто. Достоинство этой команды в том, что она организована и хорошо играет в атаке", - говорит тренер.

По итогам встречи лучшим игроком стал вратарь ростовской команды Никита Медведев.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт
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