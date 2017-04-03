Ремонт резиденции правительства Ростовской области обойдется еще в 18,8 млн

Резиденция расположена в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону по улице Евдокимова. Заказчиком выступает служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 апреля, подрядчика выберут 28 апреля.
Напомним, что ранее на портале госзакупок появилась информация о планируемом ремонте резиденции регионального правительства. Сумма контракта не должна превышать 32, 5 миллиона рублей, средства также были выделены из областного бюджета.
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