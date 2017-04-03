Ремонт резиденции правительства Ростовской области обойдется еще в 18,8 млн

Ремонт чаши пруда, а также благоустройство прилегающей к нему территории обойдется региональной казне в 18,8 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.