Ростовская область вошла в топ-10 регионов по росту среднего срока ипотеки

Posted 3 апреля 2017, 14:06
Published 3 апреля 2017, 14:06
Modified 1 октября, 13:22
Updated 1 октября, 13:22
Так, на 1 марта 2017 года средняя длительность ипотечного займа в регионе составила более 14 лет и 8 месяцев. За год средний срок ипотеки вырос на 4,3%. Кроме Ростовской области в десятку регионов с наиболее высоким темпом роста среднего срока ипотечного займа вошли Татарстан, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Пермский и Краснодарский края, Свердловская область, Приморский край, Удмуртия и Москва.
В среднем по России срок ипотечного кредита составил 14 лет и 9 месяцев, увеличившись в сравнении с данными на 1 марта 2016 г. почти на 7 месяцев.
Напомним, что средний размер ипотеки в Ростовской области увеличился на 5,4% достигнув 1,85 миллиона рублей. А доля просрочки по ипотечным кредитам в Ростовской области по итогам первых двух месяцев года достигла 2,9%.
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