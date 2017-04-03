Ростовская область вошла в топ-10 регионов по росту среднего срока ипотеки

Так, на 1 марта 2017 года средняя длительность ипотечного займа в регионе составила более 14 лет и 8 месяцев. За год средний срок ипотеки вырос на 4,3%. Кроме Ростовской области в десятку регионов с наиболее высоким темпом роста среднего срока ипотечного займа вошли Татарстан, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Пермский и Краснодарский края, Свердловская область, Приморский край, Удмуртия и Москва.