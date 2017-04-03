Тренер назвал справедливым исход матча "Ростов" - "Краснодар"

По словам тренера, на вялости игроков "Ростова" на поле сказалось отсутствие тренировок и переутомление. "Четыре игрока нашей команды (нападающие Дмитрий Полоз и Александр Бухаров, защитник Федор Кудряшов и полузащитник Александр Ерохин - прим.ред.) представлены в сборной России. У них было всего три-четыре дня на подготовку. Их мы потратили на то, чтобы восстановить ребят", — говорит он.