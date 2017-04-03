Житель Таганрога победил на всероссийской регате в Сочи

"Победа Механикову досталась в классе "Лазер 4.7". В классе парусной доски победил Илья Киричук. Оба спортсмена теперь смогут выступить в первенстве Европы", - сказано в сообщении.
Кроме того, у спортсменов региона есть еще ряд призовых мест. Серебро получил экипаж Евгения Чесова и Акима Папышева, а также Андрей Яхонтов.
Бронзу завоевал экипаж Юлии Чеховой и Анастасии Алейник, а также Анастасия Степачкова.
Соревнования прошли в Сочи. Также проводился этап Кубка РФ в олимпийских классах яхт. Участниками мероприятий стали более 240 человек.
р1