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Житель Таганрога победил на всероссийской регате в Сочи

3 апреля 2017, 17:29
Спортсмен из Таганрога Ростовской области Семен Механиков занял первое место во всероссийской сочинской регате, информирует в понедельник правительство региона.

"Победа Механикову досталась в классе "Лазер 4.7". В классе парусной доски победил Илья Киричук. Оба спортсмена теперь смогут выступить в первенстве Европы", - сказано в сообщении.

Кроме того, у спортсменов региона есть еще ряд призовых мест. Серебро получил экипаж Евгения Чесова и Акима Папышева, а также Андрей Яхонтов.

Бронзу завоевал экипаж Юлии Чеховой и Анастасии Алейник, а также Анастасия Степачкова.

Соревнования прошли в Сочи. Также проводился этап Кубка РФ в олимпийских классах яхт. Участниками мероприятий стали более 240 человек.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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