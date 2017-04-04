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Автор инвалидной коляски для дайвинга из Таганрога претендует на нацпремию

4 апреля 2017, 12:01
Житель Таганрога Игорь Скикевич, который является создателем подводной инвалидной коляски, номинирован на премию в области национальной географии и экологии "Хрустальный компас", говорится на сайте организаторов.

Ранее таганрогский изобретатель уже становился обладателем хрустальной статуэтки в номинации "Гражданская позиция" за совершенное им путешествие по городам воинской славы на инвалидной коляске.

В этот раз Игорь Скикевич представил на конкурс свое изобретение - первую в мире самоходную подводную инвалидную коляску "Барракуда", предназначенную для парадайвинга.
Голосование проходит на сайте премии и завершится 30 апреля.

Напомним, что в марте таганрожец сообщил, что его изобретением заинтересовались подводные археологи, а также о том, что планирует провести первые испытания коляски для дайвинга в открытом море уже этим летом.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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