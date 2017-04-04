Автор инвалидной коляски для дайвинга из Таганрога претендует на нацпремию

Ранее таганрогский изобретатель уже становился обладателем хрустальной статуэтки в номинации "Гражданская позиция" за совершенное им путешествие по городам воинской славы на инвалидной коляске.
В этот раз Игорь Скикевич представил на конкурс свое изобретение - первую в мире самоходную подводную инвалидную коляску "Барракуда", предназначенную для парадайвинга.
Голосование проходит на сайте премии и завершится 30 апреля.
Напомним, что в марте таганрожец сообщил, что его изобретением заинтересовались подводные археологи, а также о том, что планирует провести первые испытания коляски для дайвинга в открытом море уже этим летом.
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