ДГТУ вошел в число успешных опорных университетов России

"Кроме ДГТУ, в четверку лучших по версии Минобразования РФ вошли Вятский госуниверситет, Уфимский нефтяной технический госуниверситет и Орловский госуниверситет имени Тургенева", - сказано в сообщении.
Представители минобразования признали коворкинг Gараж на базе ДГТУ самым результативным в своем сегменте, высоко оценив его перспективы. Только за прошлый год на базе коворкинга создали сотню рабочих мест и 20 проектных бригад.
За прошлый год в ДГТУ лицензию получили 18 дополнительных направлений подготовки, что позволило на 20% увеличить количество мест в магистратуре.
В планах создание на базе ДГТУ областного комплекса одаренных детей и молодежи, в который планируется включить учащихся детского университета и профильных классов.
Отмечается, что успешный опыт ДГТУ в области развития вуза как опорного университета будет использован федеральным Минобразования для разработки рекомендаций для остальных высших учебных заведений страны.