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ДГТУ вошел в число успешных опорных университетов России

4 апреля 2017, 17:02
ДГТУ вошел в число самых успешных опорных университетов страны по результатам деятельности в 2016 году, проинформировал пресс-центр вуза.

"Кроме ДГТУ, в четверку лучших по версии Минобразования РФ вошли Вятский госуниверситет, Уфимский нефтяной технический госуниверситет и Орловский госуниверситет имени Тургенева", - сказано в сообщении.

Представители минобразования признали коворкинг Gараж на базе ДГТУ самым результативным в своем сегменте, высоко оценив его перспективы. Только за прошлый год на базе коворкинга создали сотню рабочих мест и 20 проектных бригад.

За прошлый год в ДГТУ лицензию получили 18 дополнительных направлений подготовки, что позволило на 20% увеличить количество мест в магистратуре.

В планах создание на базе ДГТУ областного комплекса одаренных детей и молодежи, в который планируется включить учащихся детского университета и профильных классов.

Отмечается, что успешный опыт ДГТУ в области развития вуза как опорного университета будет использован федеральным Минобразования для разработки рекомендаций для остальных высших учебных заведений страны.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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