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Квесты о городе предложили придумать жителям Ростова

4 апреля 2017, 10:54
Квесты о родном городе предложили придумать жителям Ростова-на-Дону, сообщила горадминистрация.

"Создание квестов, сценариев экскурсий, карманных путеводителей или просто ознакомительных роликов о городе пройдет в рамках проекта "Ростов культурный", - сказано в сообщении.

Кроме того, жители Ростова смогут не только создать обзорную программу, но и протестировать ее и продвинуть в массы. В проекте несколько направлений, на тему которых можно предлагать идеи – футбол, благоустройство, достопримечательности, литераторы Ростова, культурное наследие, спорт, вежливость, а также разделы "Нам есть чем гордиться", "Мысли великих" и "Альтернатива".

Заявки будут принимать до конца мая, а победителей наградят на Дне города в сентябре.

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