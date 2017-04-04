Квесты о городе предложили придумать жителям Ростова

Кроме того, жители Ростова смогут не только создать обзорную программу, но и протестировать ее и продвинуть в массы. В проекте несколько направлений, на тему которых можно предлагать идеи – футбол, благоустройство, достопримечательности, литераторы Ростова, культурное наследие, спорт, вежливость, а также разделы "Нам есть чем гордиться", "Мысли великих" и "Альтернатива".