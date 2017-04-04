На пикет против вырубки рощи в Ростове вышли 300 человек

В воскресенье прошел акция в защиту парка в Александровке. Его участники выступили с плакатами "Нам нужен парк". Они написали письмо президенту с просьбой сохранить рощу.
"Мы, жители поселка Александровка г. Ростова-на-Дону, обращаемся к вам как к президенту нашей страны и гаранту Конституции с просьбой помочь нам сохранить уникальный для нас островок живой природы - Александровскую рощу", - написано в письме.
"Я живу в Александровке 50 лет. Здесь была роща, засаженная пионами и елями. Сейчас ее жгут и вырубают, готовятся под застройку жилого комплекса", - сообщила участница пикета. Она утверждает, что жителям поселка обещали построить новый парк в 2015 году, но не сделали этого. "Надеюсь, если письмо дойдет до президента что-то изменится", - добавила Гречишкина.