На пикет против вырубки рощи в Ростове вышли 300 человек

"Я живу в Александровке 50 лет. Здесь была роща, засаженная пионами и елями. Сейчас ее жгут и вырубают, готовятся под застройку жилого комплекса", - сообщила участница пикета. Она утверждает, что жителям поселка обещали построить новый парк в 2015 году, но не сделали этого. "Надеюсь, если письмо дойдет до президента что-то изменится", - добавила Гречишкина.