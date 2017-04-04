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Рост терроризма возможен из-за отсутствия участковых на местах — политолог

4 апреля 2017, 14:03
Увеличение числа террористических актов на территории Российской Федерации возможно из-за сокращения в городах и районах участковых, которые не могут уследить за подозрительными лицами и предотвратить преступления, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Амбросимов.

"Российское законодательство хорошо адаптировано для борьбы с терроризмом. Однако сейчас происходят сокращения в органах МВД и Росгвардии, в несколько раз сократилась численность сотрудников патрульно-постовой службы, участковых, которые должны следить за нахождением на территории людей, вызывающих подозрения. Своими сокращениями власть убрала тех, кто обеспечивал на местах контроль за населением, профилактику преступлений и террористических актов", — говорит он.

В качестве примера политолог привел Октябрьский район города Ростова-на-Дону в границах двух крупнейших микрорайонов Суворовский и Платовский, где работают всего 12 участковых. "Они физически не могут охватить то количество людей, которое находится у них на учете", — отмечает политолог.

Переломить ситуацию, по мнению политолога, может увеличение численности людей не в аппарате управления, а на местах.

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