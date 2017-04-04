Рост терроризма возможен из-за отсутствия участковых на местах — политолог

"Российское законодательство хорошо адаптировано для борьбы с терроризмом. Однако сейчас происходят сокращения в органах МВД и Росгвардии, в несколько раз сократилась численность сотрудников патрульно-постовой службы, участковых, которые должны следить за нахождением на территории людей, вызывающих подозрения. Своими сокращениями власть убрала тех, кто обеспечивал на местах контроль за населением, профилактику преступлений и террористических актов", — говорит он.