Рост терроризма возможен из-за отсутствия участковых на местах — политолог

"Российское законодательство хорошо адаптировано для борьбы с терроризмом. Однако сейчас происходят сокращения в органах МВД и Росгвардии, в несколько раз сократилась численность сотрудников патрульно-постовой службы, участковых, которые должны следить за нахождением на территории людей, вызывающих подозрения. Своими сокращениями власть убрала тех, кто обеспечивал на местах контроль за населением, профилактику преступлений и террористических актов", — говорит он.
В качестве примера политолог привел Октябрьский район города Ростова-на-Дону в границах двух крупнейших микрорайонов Суворовский и Платовский, где работают всего 12 участковых. "Они физически не могут охватить то количество людей, которое находится у них на учете", — отмечает политолог.
Переломить ситуацию, по мнению политолога, может увеличение численности людей не в аппарате управления, а на местах.