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Posted 4 апреля 2017, 14:39

Published 4 апреля 2017, 14:39

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Сироту с младенцем чиновники Ростовской области поселили в сарай

4 апреля 2017, 14:39
Жительница станицы Мишкинская Аксайского района Ростовской области Татьяна Шушпанова обратилась в прокуратору с жалобой на чиновников, поселивших ее в аварийном доме, рассказала RostovGazeta Шушпанова.

"Я воспитывалась в детдоме в Аксайском районе, за мной была закреплена часть частного дома моей матери, которая давно пришла негодность. Я обратилась в администрацию в 2014 году с просьбой признать дом аварийным. Сначала дом был признан негодным для проживания, но через несколько дней данное решение было отменено. Местная администрация решила, в этом доме, где нет ни окон, ни пола, а с крыши течет вода – вполне можно жить", - рассказывает 26-летняя Шушпанова.

Сейчас девушка воспитывает сына, которому недавно исполнилось 5 месяцев. Живет молодая семья временно в недостроенном доме родителей супруга Татьяны.

"Пришлось обратиться в прокуратуру Ростовской области с заявлением, я прошу провести проверку и проверить законность принятия подобных решений", - говорит Шушпанова.

Представитель Аксайской прокуратуры рассказал о том, что в течение 30 дней Шушпанова получит ответ по своему заявлению.

"Нужно понять, кто и как проводит экспертизу в доме. По фотографиям, которые предоставила девушка, можно сделать предварительные выводы – жилье действительно является аварийным", - сказал сотрудник ведомства.

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