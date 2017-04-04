Сироту с младенцем чиновники Ростовской области поселили в сарай

"Я воспитывалась в детдоме в Аксайском районе, за мной была закреплена часть частного дома моей матери, которая давно пришла негодность. Я обратилась в администрацию в 2014 году с просьбой признать дом аварийным. Сначала дом был признан негодным для проживания, но через несколько дней данное решение было отменено. Местная администрация решила, в этом доме, где нет ни окон, ни пола, а с крыши течет вода – вполне можно жить", - рассказывает 26-летняя Шушпанова.