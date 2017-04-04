СК назвал имя питерского террориста

Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. Кроме того, криминалисты выяснили, что террорист имел отношение к сумке с взрывным устройством, обнаруженной на станции метро "Площадь Восстания". Специалисты обнаружили на сумке генетические следы молодого человека. Известно, что 22 года молодому человеку исполнилось 1 апреля.
По информации, появившейся в СМИ, накануне теракта Акбаржон Джалилов побывал в Москве, где, предположительно, мог встречаться с организаторами взрывов.
О причастности Джалилова к теракту говорят записи с видеокамер и результаты генетичской экспертизы.
Напомним, что в результате взрыва в вагоне метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, 49 находятся в больницах города, один из них - в коме.
р2