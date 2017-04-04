rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

СК назвал имя питерского террориста

4 апреля 2017, 16:58
Следственный комитет установил личность смертника, который устроил взрыв в метро Санкт-Петербурга, информирует силовое ведомство.

Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. Кроме того, криминалисты выяснили, что террорист имел отношение к сумке с взрывным устройством, обнаруженной на станции метро "Площадь Восстания". Специалисты обнаружили на сумке генетические следы молодого человека. Известно, что 22 года молодому человеку исполнилось 1 апреля.

По информации, появившейся в СМИ, накануне теракта Акбаржон Джалилов побывал в Москве, где, предположительно, мог встречаться с организаторами взрывов.

О причастности Джалилова к теракту говорят записи с видеокамер и результаты генетичской экспертизы.
Напомним, что в результате взрыва в вагоне метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, 49 находятся в больницах города, один из них - в коме.

р2

Материалы по теме
В Санкт-Петербурге в метро произошел взрывТочное число погибших при взрывах в петербургском метро назвал НАКЧисло жертв теракта в питерском метро выросло до 14
#Новости#Анна Петрова#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00