Уголовное дело завели на ростовчанина за клевету на судебного пристава

"Ростовчанин, задолжавший по 100 судебным актам более 8 миллионов рублей, устроил дебош в здании Первомайского районного отдела судебных приставов, пытаясь похитить исполнительный документ", - сказано в сообщении.
Схватив уведомление со стола, должник попытался сбежать, споткнулся о порог и закричал, привлекая к себе внимание посетителей, после чего покинул помещение.
Отмечается, то должник подал иск против судебного пристава, но состава преступления в действиях должностного лица не нашли. На должника же, в свою очередь, завели дело за заведомо лживый донос, за что ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.
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