Уголовное дело завели на ростовчанина за клевету на судебного пристава

Отмечается, то должник подал иск против судебного пристава, но состава преступления в действиях должностного лица не нашли. На должника же, в свою очередь, завели дело за заведомо лживый донос, за что ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.