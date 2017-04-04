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Уголовное дело завели на ростовчанина за клевету на судебного пристава

4 апреля 2017, 12:57
Уголовное дело по статье 306 УК РФ завели на жителя Ростова-на-Дону за клевету на судебного пристава, сообщается на сайте УФССП по Ростовской области.

"Ростовчанин, задолжавший по 100 судебным актам более 8 миллионов рублей, устроил дебош в здании Первомайского районного отдела судебных приставов, пытаясь похитить исполнительный документ", - сказано в сообщении.

Схватив уведомление со стола, должник попытался сбежать, споткнулся о порог и закричал, привлекая к себе внимание посетителей, после чего покинул помещение.

Отмечается, то должник подал иск против судебного пристава, но состава преступления в действиях должностного лица не нашли. На должника же, в свою очередь, завели дело за заведомо лживый донос, за что ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

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