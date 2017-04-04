В России появился стандарт требований к приложениям для смартфонов

По мнению Роскачества, нововведение поможет разработчикам выявлять слабые места в приложениях, имеющихся на рынке, и устранять их недочеты.
В документе есть более сотни требований к потребительским параметрам приложений, они касаются не только функциональности контента, но также безопасности, производительности.
Так, приложения не должны иметь вредоносных и шпионских кодов, более того, они должны предупреждать пользователей о последствиях его действий, если они могут нести необратимый характер.
Регламент уже был утвержден проектным техническим комитетом. Эти стандарты могут стать ГОСТом.
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