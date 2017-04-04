В России появился стандарт требований к приложениям для смартфонов

Так, приложения не должны иметь вредоносных и шпионских кодов, более того, они должны предупреждать пользователей о последствиях его действий, если они могут нести необратимый характер.

Регламент уже был утвержден проектным техническим комитетом. Эти стандарты могут стать ГОСТом.