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В России появился стандарт требований к приложениям для смартфонов

4 апреля 2017, 03:19
Роскачество создало документ с рекомендациями для разработчиков мобильных приложений, пишет РБК.

По мнению Роскачества, нововведение поможет разработчикам выявлять слабые места в приложениях, имеющихся на рынке, и устранять их недочеты.

В документе есть более сотни требований к потребительским параметрам приложений, они касаются не только функциональности контента, но также безопасности, производительности.

Так, приложения не должны иметь вредоносных и шпионских кодов, более того, они должны предупреждать пользователей о последствиях его действий, если они могут нести необратимый характер.
Регламент уже был утвержден проектным техническим комитетом. Эти стандарты могут стать ГОСТом.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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