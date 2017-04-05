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Особый противопожарный режим введен в 15 поселениях Ростовской области

5 апреля 2017, 09:23
Особый противопожарный режим введен в 15 поселениях Ростовской области, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.

Он добавил, что в их числе Новочеркасск, Багаевский и Верхнедонской районы.

Во вторник прошло заседание рабочей группы МЧС России по Ростовской области по вопросам готовности к паводкоопасному и пожароопасному периоду 2017 года.

"Особый противопожарный режим введен и действует в 15 поселениях, это около 4% от общего числа", - сказал Синьков. Он отметил, что к переходу пожаров с лесов на поселения больше всех предрасположен Шолоховский район. "Под угрозой находится около пяти населенных пунктов", - добавил начальник управления.

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#Новости#Диана Юндина#Происшествия
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