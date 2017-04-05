Особый противопожарный режим введен в 15 поселениях Ростовской области

"Особый противопожарный режим введен и действует в 15 поселениях, это около 4% от общего числа", - сказал Синьков. Он отметил, что к переходу пожаров с лесов на поселения больше всех предрасположен Шолоховский район. "Под угрозой находится около пяти населенных пунктов", - добавил начальник управления.