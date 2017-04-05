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Проект пешеходной зоны на Сержантова вынесли на голосование ростовчан

5 апреля 2017, 12:33
Проект создания пешеходной зоны на улице Сержантова в Ростове-на-Дону вынесли на голосование местных жителей, сообщается в разделе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"Проект, разработанный в ДГТУ, предусматривает создание современной пешеходной зоны от проспекта Сельмаш до Металлургической", - сказано в сообщении.

Разработчики проекта предложили высадить на указанном участке деревья, кустарники, установить вазы с цветами, лавочки и уличные фонари. Кроме того, предлагается организовать велопарковку возле ТЦ "Юбилейный" и велодорожки.

Отмечается, что проект предусматривает сохранение внутриквартального проезда, стоянки для машин и подъезда для инвалидов к поликлинике.

По состоянию на 12.00 мск в среду за инициативу проголосовали 24 человека, трое высказались против.

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