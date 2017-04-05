Производство пива снизилось в январе в Ростовской области на 25%

"Кроме того, производство безалкогольных напитков снизилось на 9%", - сказано в сообщении.
По итогам первого месяца года отмечено снижение производства мяса и субпродуктов домашней птицы, свинины, баранины, подсолнечного масла и колбас.
Производство же консервов из рыбы, овощей, грибов, а также круп и сливочного масла по итогам января показало рост. Также возросло производство сигарет на 65%.
Отмечается, что общее снижение производства пищевых продуктов в Ростовской области по результатм января текущего года составило 7,7%.
р3