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Производство пива снизилось в январе в Ростовской области на 25%

5 апреля 2017, 13:29
Производство пива сократилось на 25% в январе нынешнего года по сравнению с январем 2016-го в Ростовской области, сообщило региональное правительство.

"Кроме того, производство безалкогольных напитков снизилось на 9%", - сказано в сообщении.

По итогам первого месяца года отмечено снижение производства мяса и субпродуктов домашней птицы, свинины, баранины, подсолнечного масла и колбас.

Производство же консервов из рыбы, овощей, грибов, а также круп и сливочного масла по итогам января показало рост. Также возросло производство сигарет на 65%.

Отмечается, что общее снижение производства пищевых продуктов в Ростовской области по результатм января текущего года составило 7,7%.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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